Eurozapping : canicule en Grèce, sécheresse en Italie et nouveaux incendies en Espagne

La canicule touche aussi la Grèce. À Athènes, les températures dépassent les 40°C et sont difficiles à supporter pour les nombreux touristes. "En ce moment, c'est insupportable, donc nous allons attendre un long moment dans un restaurant avant de visiter les sites touristiques, mais pas avant 18, 19h", témoigne l'un d'entre eux à une télévision locale.



Le nord de l'Italie est touché depuis plusieurs semaines par une sécheresse précoce. Dans la région du Pô, la plus grande productrice de riz en Europe, la situation devient même critique : les rizières habituellement gorgées d'eau sont à sec. La récolte est perdue. "70% de notre récolte de riz est irrécupérable. Si la pluie n'arrive pas, ça va être un désastre", s'inquiète Enrico Sedino, riziculteur.

Nouveaux départs de feu en Espagne

En Espagne, pays européen le plus touché par les incendies, un nouveau départ de feu de forêt a eu lieu, dans la province de Burgos, au nord du pays. Les très fortes températures et les vents tourbillonnants compliquent les opérations de secours. Près de Tenerife, plus au sud, un autre incendie a contraint près de 600 personnes à quitter leurs domiciles. "C'est très choquant, car vous êtes chez vous, tout va bien et d'un coup, tout change. Vous devez préparer vos valises en deux minutes et partir avec les enfants", raconte une femme.