États-Unis : les taxes douanières inquiètent les viticulteurs français

Impossible de savoir si la production de vin pourra être expédiée outre-Atlantique. Les États-Unis appliquent dès vendredi 18 octobre une nouvelle taxe douanière de 25% sur les vins français. "D'un seul coup tout s'écroule, c'est quand même difficile à supporter", estime Benoît Gautier, vigneron en Indre-et-Loire. Une taxe qui concerne tous les vins dont le taux d'alcool est inférieur à 14° et non effervescent. Chaque année, la France exporte 1 milliard d'euros de ses bouteilles non pétillantes.

Les professionnels demandent l'aide de l'État

Pour amortir l'effet de la taxe et conserver son positionnement aux États-Unis, Philippe Bardet, producteur de beaujolais en Saône-et-Loire, est prêt à baisser ses prix à l'export, quitte à perdre un peu de son chiffre d'affaires. "On vit du marché américain", confie-t-il. Les professionnels réclament l'aide de l'État français.

