États-Unis : la région du fleuve Colorado dévastée par la sécheresse

Des terres jaunies à perte de vue. En Arizona (États-Unis), la sécheresse avale peu à peu des parcelles entières d’exploitations agricoles. Ce jour-là, sous 48 °C, Nancy Caywood regarde ses terres mourir. "Tout s’est asséché (…). Moins de la moitié de nos champs sont en production. On ne peut rien faire d’autre que de regarder la sécheresse avancer", explique cette exploitante agricole à Casa Grande, en Arizona.



40 millions de personnes de sept États américains et le Mexique concernés

Son petit-fils, avec son tracteur, ne fait qu’arracher les mauvaises herbes. La vie de cette famille d'agriculteurs depuis des générations est menacée chaque année par l’allocation de l’État en eau. "Ces derniers temps, on n'a eu que le tiers du volume dont on aurait besoin", déplore l’agricultrice. L’eau arrive de moins en moins, car le Colorado s’épuise. En raison de la crise climatique, il y a de moins en moins de neige dans les Rocheuses et donc un volume d’eau plus faible dans le grand fleuve. 40 millions de personnes dans sept États américains et le Mexique en dépendent. Le cœur du problème se trouve dans le lac Mead, plus grand réservoir d’eau du pays, dont le niveau ne cesse de baisser.