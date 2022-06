États-Unis : des milliers de bovins terrassés par la canicule

Des images choc et insoutenables au Kansas, aux États-Unis. Des milliers de bovins ont été retrouvés raides morts. Leurs carcasses ont été alignées par leurs éleveurs, désemparés. Leur nombre est encore en train d’être déterminé. Face à ces morts subites, les services de l’agriculture du Kansas expliquent qu’ils ne voient pas d’autres explications que l’extrême chaleur.

"Je n'ai jamais vu un truc pareil"

Dans une autre partie de cet État, un éleveur qui n’a pas perdu de bétail juge cette cause possible. "Je n’ai jamais vu un truc pareil. On peut perdre quelques têtes, mais jamais à une telle échelle. Des collègues m’ont dit qu’il y avait eu une montée très brusque de la chaleur et qu’il faisait plus de 40 degrés en pleine nuit", rapporte Greg Peterson. Le phénomène est resté localisé dans certaines zones. Les animaux n’auraient pas pu se rafraîchir la nuit, leurs températures internes montant dangereusement. Le bétail n’est pas habitué à de telles températures. De nombreux éleveurs redoutent que ce phénomène se répète à l'avenir.