Espagne : le fleuve Tage se meurt

Des craquelures fissurent le sol : l'un des plus grands fleuves d'Europe est réduit à un filet d'eau. Le Tage, 1 000 kilomètres de méandres à travers l'Espagne et le Portugal : l'or bleu du pays mis à mal par trois années de sécheresse. Aujourd'hui, on circule en voiture dans le lit du fleuve. Depuis 30 ans, Ricardo loue des bateaux aux touristes et n'a jamais vu un niveau aussi bas. Avec le réchauffement climatique, les fortes chaleurs et le manque de pluie, les affaires vont mal pour lui. À deux heures de Madrid, le village de Sacedon est devenu un village fantôme, le maire observe les habitants partir, petit à petit. Ici, une maison sur deux est à vendre, le quart des habitants est parti.

Une déviation du fleuve par favoritisme ?

Les habitants pointent un autre coupable que le réchauffement climatique ; le prélèvement des eaux du fleuve. Depuis 40 ans, une partie du cours du Tage est dévié : 300 kilomètres d'aqueducs et de canaux le dirigent vers le sud du pays. L'eau du Tage irrigue le potager de l'Europe, région où fruits et légumes poussent été comme hiver. Le secteur pèse lourd, 70 000 emplois rien qu'à Murcie. Sans l'eau du Tage, rien ne pourrait pousser. Pourtant, il y a de l'eau dans le sous-sol : une eau salée qui aurait pu être traitée et utilisée à la place de celle du Tage dévié. L'Etat a-t-il favorisé l'intérêt des entreprises de travaux public au détriment des riverains du Tage, à l'époque ? Les sacrifiés du fleuve demandent aujourd'hui à l'Europe de mettre un terme à ce qu'ils considèrent comme 40 ans d'injustice.

Le JT

Les autres sujets du JT