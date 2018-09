Envoyé spécial : les secrets des aliments ultra-transformés

"Envoyé spécial" consacre une enquête jeudi 13 septembre aux aliments ultra-transformés. Le 13 Heures de France 12 dévoile un extrait dans une usine de transformation des aliments. Chaque année dans cette usine, plus de 50 000 tonnes de pois jaunes sont destinés à finir dans nos assiettes, mais aucun de ces pois ne ressortira entier de l'usine. Ils vont être décomposés en trois ingrédients, ce qu'on appelle le "cracking". L'industriel est très fier de cette technologie : "le pois contient un quart de volume en protéines, un quart de volume en fibres et la dernière moitié c'est de l'amidon. Le travail de notre usine c'est de séparer ces trois composants", explique-t-il.

Des produitds inventés dans des laboratoires

Le pois est décomposé dans un entrelacs de tuyaux de broyeuses et de centrifugeuses et finira en trois poudres, vendues séparément à l'industrie agroalimentaire. Par exemple, la poudre de protéine se retrouve dans des viandes qui ressemblent à du poulet, mais faites sans l'animal ou encore dans des substituts laitiers élaborés à 100% par une base végétale. Ces produits ont été inventés de toutes pièces par l'industrie agroalimentaire et élaborés dans des laboratoires. Ce sont ces ingrédients, issus du "cracking" qui se retrouvent sur les interminables étiquettes des produits alimentaires : amidon de pois dans des choucroutes ou des pizzas par exemple. Les poudres de cette usine finiront dans 2 000 aliments différents dans le monde.