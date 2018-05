Environnement : les astuces pour jardiner sans pesticide

Les jardiniers amateurs vont devoir se passer de pesticides, bientôt interdits à la vente. En effet, "près des zones habitées, ils sont particulièrement toxiques", rappelle la journaliste Valérie Heurtel sur le plateau de France 2. Dès lors, comment faire pour entretenir son potager et apprendre à jardiner autrement ? L'idée est de recréer un équilibre naturel. "Pour chasser les insectes ravageurs, il va falloir attirer leurs prédateurs : les oiseaux, les crapauds ou des insectes comme les coccinelles, conseille la journaliste. Comment ? En leur faisant un abri pour l'hiver. On met du paillis aux pieds des plantes et puis, pour attirer les butineurs, on met des fleurs partout dans le jardin. Pour les haies, on choisit des plantes variées qui vont attirer les oiseaux."

Les insecticides naturels

Et si cela ne suffit pas, il est aussi possible de faire des associations de plantes. Valérie Heurtel suggère de planter des capucines au milieu du jardin qui "ont la particularité d'attirer les pucerons et donc les prédateurs du puceron". De plus, la valériane, le thym et la sauge sont des insecticides naturels à planter sans modération. Le compost peut aussi faire office d'engrais.

