Énergie : l'inquiétude des producteurs face à la hausse de leurs factures

Les prix de l'énergie s'envolent avec comme conséquence des factures exorbitantes pour les producteurs de fruits et légumes qui consomment le plus. Certains ont peur pour la survie de leur entreprise voire de la filière dans son ensemble.

Les producteurs d'endives observent le cours de l'électricité avec attention. Ce légume nécessite énormément d'énergie pour faire survivre les racines dans des réfrigérateurs tout l'hiver. L'envol des prix de l'électricité fait craindre le pire à Philippe Bréhon, producteur à La Couture (Pas-de-Calais). "Je consommais en 2021, 80 000 € d'électricité et on me propose pour 2023, 806 000 €. Signer ce contrat, c'est signer mon dépôt de bilan", témoigne-t-il.

Un appel à l'État

Le producteur somme l'État d'intervenir, sous peine que plus aucune endive ne pousse en France. "S'il n'y a pas d'intervention de l'État, la filière va disparaître", affirme Philippe Bréhon. Une peur que connaissent également les arboriculteurs de la région, confrontés aux mêmes hausses de prix et qui ont vu le montant de leurs factures grimper en flèche. En attendant de possibles aides, ils cherchent des alternatives comme l'installation d'un groupe électrogène ou de panneaux photovoltaïques pour produire son électricité par soi-même.