En Meurthe-et-Moselle, une épicerie ambulante bio pour créer du lien dans les villages isolés

Des épiceries ambulantes d’un nouveau genre partent en campagne. On y trouve à bord que des produits bio, le plus souvent d’origine locale. Une autre façon de faire du commerce dans des villages de campagne. #IlsOntLaSolution

Elle sillonne les routes du département de la Meuthe-et-Moselle au volant de sa camionnette. Laetitia Kroutkoff propose des produits bio et en vrac aux habitants les plus isolés. Depuis l’acquisition de son véhicule en avril dernier, la jeune femme dessert pas moins d’une vingtaine de communes.

Une cinquantaine de clients par semaine

Une aubaine pour les 1500 habitants de Labry qui ont vu leur dernier commerce de proximité baisser le rideau, il y a quelques années. "C’est bien, il n'y a pas besoin de courir pour une chose ou une autre dans la commune voisine, on a tout sur place". Le jeune femme propose pas moins de 200 références de produits en vrac pour mieux servir ses clients.

Ce que l’on trouve dans le fourgon de Laetitia provient de petits producteurs, la plupart en circuit court. L’idée, c’est que les habitants viennent avec leurs propres contenants faire des emplettes. Un concept qui a emballé plus d’un villageois. Certains y voient une manière de consommer autrement : "Ça permet aussi d’avoir des bons produits et éviter tout ce qui est emballage. Franchement, c’est une excellente idée".

Une dimension sociale

La relation humaine est au cœur de son activité. La trentenaire qui aime le contact n’offre pas seulement une variété de produits bio et locaux. C’est aussi pour cette jeune commerçante une histoire de proximité : Laetitia recrée aussi du lien social dans ces villages isolées. "J’aime qu’on se raconte des histoires, comment on cuisine tel aliment, j’avais vraiment un besoin d’authenticité. Du coup, les gens qui ne se connaissaient pas en venant me voir rencontrent d’autres habitants et des liens se créent". Avec sa camionnette siglée "La Fée Papillon", la jeune femme propose aussi de venir à domicile, à la demande. "Il suffit de me laisser un SMS".