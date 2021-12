En dix ans, 100 000 exploitations agricoles ont disparu en France, d'après le recensement agricole décennal

Le ministère de l'Agriculture révèle vendredi 10 décembre les résultats de son recensement agricole décennal. Selon les informations de franceinfo, les résultats de cette enquête font état de la disparition de 100 000 exploitations à travers la France, ce qui représente une baisse d'environ 20% en dix ans. Cette tendance baissière est en marche depuis les années 1970.

Dans le même temps, la surface agricole utile est restée plutôt stable, et représente toujours 50% du territoire métropolitain contre 51% il y a dix ans. Cela signifie que la taille des exploitations a continué d'augmenter, elle atteint aujourd'hui 69 hectares en moyenne, soit 14 hectares de plus qu'il y a dix ans.

Les productions qui ont été les plus touchées par ces transformations sont les élevages ovins, de bovins, de porc, de volaille, la production de lait et la viticulture. L'horticulture et le maraîchage sont en légère augmentation (+1%).

Trois fois plus d'exploitations bio en dix ans

Autre transformation de l'agriculture française, la confirmation de l'essor du bio qui a vu sa surface tripler en dix ans. Le bio représente aujourd'hui 12% de la surface totale, contre 4% en 2010.

Le modèle de la ferme familiale semble reculer, même s'il reste majoritaire. Il y a de moins en moins de salariés de la famille qui travaillent en permanence sur l'exploitation (8% en 2020, contre 12% en 2010). La main-d'oeuvre saisonnière, elle, reste stable et représente toujours 10% de la main d'oeuvre totale.

Les agriculteurs sont plutôt vieillissants selon ce recensement. Six agriculteurs sur dix ont plus de 50 ans, contre 50% en 2010. Mais dans le même temps, les jeunes continuent de s'installer et ils sont de plus en plus qualifiés, il n'y a pas de phénomène de recul. Le secteur agricole continue d'attirer, 2020 a même été la première année où l'on constate une augmentation des inscriptions dans l'enseignement agricole.