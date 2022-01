En Alsace, la cave de Ribeauvillé lance un vin (presque) sans alcool

Elle n’a pas choisi la date de lancement au hasard. En plein "Dry january" (la campagne de santé publique incitant ne pas boire d'alcool pendant un mois après les fêtes), la cave alsacienne de Ribeauvillé qui date de 1895, lance un un vin désalcoolisé : un mousseux à base de muscat et un vin tranquille. Ces deux boissons ne risquent pas de faire tourner les têtes avec leurs degrés qui ne dépassent pas les 0,5 % d’alcool. Une innovation inspirée du marché allemand.

Distillation à basse pression

Ces deux cuvées spéciales sont vinifiées dans la plus pure tradition, comme des vins normaux sauf qu’à la fin, on leur enlève de l’alcool, par évaporation sous vide, comme le faisaient les Allemands en 1908.

"On met le vin sous haute pression et à partir de 28 degrés, l’alcool commence à s’évaporer, et il faut savoir que c’est à peu près 17% du volume qui part", souligne Yves Baltenweck, le président des Caves de Ribeauvillé. Une distillation à basse pression, qui s’opère sur un site allemand, basé à Lonsheim.13 000 bouteilles ont été mises en vente.

Un vin de niche pour une nouvelle clientèle

Comme avec la bière sans alcool, l’objectif pour la cave de Ribeauvillé est de toucher des consommateurs, qui ne peuvent plus boire pour des raisons de santé comme les femmes enceintes, mais aussi les personnes en surpoids, car le vin désalcoolisé est cinq fois moins calorique. "On mise sur l’exportation, on cible les USA, le Danemark, la Belgique, et dans un proche avenir le marché asiatique", précise David Jaeglé, le directeur commercial de la Cave de Ribeauvillé. Ils se sont donnés six mois pour voir si ce vin désalcoolisé parvient à séduire les clients.