Élevage : le prix du porc flambe

Ces cochons sont de plus en plus réclamés dans le monde entier. Depuis quelques semaines, le cour du porc flambe : 1,17 euros/kg en novembre 2018 contre 1,39 euros/kg au 8 avril 2019. De quoi redonner le sourire à cet éleveur breton après des années de vaches maigres. "C’est une très bonne nouvelle que cela reparte à la hausse. Cette embellie, on va pouvoir respirer pour renflouer nos dettes", témoigne Etienne Bricet, éleveur porcin.

La filière s'inquiète

L’explication se trouve à plus de 8 000 kilomètres de là. En quelques années, la Chine est devenue le premier pays producteur et consommateur de porcs au monde. Chaque seconde, 19 porcs y sont abattus et consommés. Mais aujourd’hui, les élevages chinois ne peuvent plus répondre à cette demande. La peste porcine touche le pays depuis six mois. Alors les importations se multiplient depuis la France, l’Allemagne, l’Espagne. Mais la filière s’inquiète. A l’autre bout de la chaîne, les prix sont fixés une fois par an par la grande distribution. Entre les deux, abattoirs, charcutiers sont prix en étaux. Leurs marges se réduisent.

