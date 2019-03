Économie : combien coûte l'Europe à la France ?

Chaque année, en moyenne, la France verse 19,9 milliards d'euros au budget européen. "Mais la France reçoit aussi beaucoup d'argent de l'Europe, précise la journaliste Anne Sylvain en plateau. 13,2 milliards d'euros, c'est même nous qui recevons le plus d'aides européennes pour l'agriculture et pour les régions." Au total, la France met donc de sa poche 6,7 milliards d'euros, cela représente 80 centimes par jour et par habitant.

Répartir les 7 milliards britanniques

Ce n'est en revanche pas la facture la plus salée en Europe. L'Allemagne paye en effet 12,8 milliards d'euros chaque année, record de l'Union. À l'opposé, certains pays sont bénéficiaires : la Pologne perçoit 9,7 milliards d'euros, suivent la Roumanie (4,8 milliards) et la Grèce (4,5 milliards). Mais alors, à quoi servent ces financements ? "Cela sert à payer le ticket d'entrée au gigantesque marché européen", souligne Anne Sylvain. Reste qu'avec le Brexit, la facture pourrait augmenter pour tout le monde : il faudra répartir les 7 milliards d'euros que le Royaume-Uni versait jusque-là.

