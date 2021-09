Désintox. Non, la chasse n'est pas un hobby majoritairement citadin

La chasse, un loisir de riches ? L’affirmation de Julien Bayou, patron d’Europe Ecologie-Les Verts, en a étonné plus d’un. Invité sur France Info le 20 septembre, il a expliqué que « la ruralité ne se résume pas à la chasse ». Et que « ce qu’on nous présente comme une activité rurale, c’est une fake news complète parce que la chasse est aujourd’hui un hobby de citadin, de cadres CSP+ ».

Le problème, c’est que les chiffres disent plutôt le contraire. En 2014 et en 2015, le Bureau d’informations et de prévisions économiques, sur commande de la Fédération nationale des chasseurs, a réalisé deux enquêtes sur le profil des pratiquants de la chasse. Résultat : 45% des chasseurs sont inactifs ou à la retraite. Les autres, soit 55% d’entre eux sont des ouvriers, des employés, des agriculteurs, des artisans ou des professions intermédiaires. 39% sont cadres ou occupent une profession libérale, soit un peu plus d’un tiers seulement.

Ces études montrent aussi que les groupes de chasse sont composés à 70% de personnes d’origine rurale, ce qui, là encore donne tort à Julien Bayou. En clair, les urbains n’ont pas encore investi l’activité de la chasse en grandes proportions. Le tableau, toutefois, est à nuancer : selon Héloïse Fradkine, une chercheuse en sociologie des espaces ruraux, la part des personnes favorisées a bien augmenté parmi les chasseurs en France. Et ce, depuis une vingtaine d’années.

