Désintox. Il n'est actuellement pas possible de dire quel est le plat préféré des Français

Invité de l’émission Dimanche en Politique sur France 3, le candidat communiste à l’élection présidentielle Fabien Roussel a déclaré qu’« Un bon vin, une bonne viande, un bon fromage : c'est la gastronomie française ». Une phrase semble-t-il banale, qui a pourtant déclenché l’ire de certains militants de gauche, accusant le candidat de mobiliser un nationalisme franchouillard et de faire la promotion de l’alcoolisme et de la viande qui a un mauvais impact sur l’environnement.

Fabien Roussel a également reçu le commentaire de l’écologiste Sandrine Rousseau, lui signalant que le couscous est le plat préféré des Français. Un bon moyen de lui rappeler que les Français ne sont pas chauvins, puisqu’ils préfèreraient ce plat maghrébin à la blanquette de veau. Cette affirmation a été rapidement démentie par d’autres internautes, qui défendent que les Français sont d’abord friands de raclette, selon un sondage de Sociovision paru en décembre 2021. D’autres affirment en citant d’anciens articles que c’est le magret de canard qui tient la tête du podium.

Mais alors quel est le véritable plat préféré des Français ? Impossible de le dire avec certitude puisqu’à chaque fois que cette affirmation paraît dans la presse, elle provient de sources différentes, institut de sondage, cabinet spécialiste de la restauration ou agence de voyage. Ces résultats fluctuants illustrent surtout la fragilité des sondages, et le crédit relatif qu'on doit leur porter. On notera cependant que les trois plats cités ont comme particularité de contenir de la viande, et de pouvoir s’accompagner de vin, qu’il soit rouge, blanc ou gris de Boulaouane.

