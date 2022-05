Cutures : la sécheresse gagne de nouveaux territoires

La sécheresse pourrait encore s'accentuer cette semaine avec ces fortes chaleurs attendues à partir de mardi. Et les orages n'y ont rien fait. Dans certains départements, il ne pleut pas depuis un mois et demi comme dans la Vienne où les céréaliers sont très inquiets, certains n'avaient jamais vu ça. C’est le cas de Sébastien berger. On pluviomètre reste désespérément vide : "ça affiche zéro tous les matins quand je fais mes relevés", déplore-t-il.

20% de perte

Résultat, le blé ne pousse pas suffisant. Sébastien Berger pourrait perdre 20% de sa récolte de blé. En outre, els épis sont beaucoup moins nombreux. Les récoltes moins abondantes pourraient faire monter les prix. D’autres cultures sont d’ores et déjà perdu. Semé il y a un mois, certains pieds de tournesol ne sont toujours pas sortis de terre. Installé depuis 22 ans, cette saison s’annonce la plus compliquée pour Sébastien Berger.