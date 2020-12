Crise économique : la saison noire des producteurs de foie gras

En Gironde à quelques semaines de Noël, c’est déjà l’heure du repérage. Les clients sont à la recherche de produits d’exception pour garnir la table du Réveillon, et beaucoup pensent au foie gras. "Ça fait partie de la fête !", commente l’une d’elles. Mais en ce début décembre, sur le marché au gras de Périgueux (Dordogne), les allées sont clairsemées. "L’an dernier, on avait déjà beaucoup de gens étrangers au département qui venaient", commente un vendeur.

Une saison capitale

Plus que jamais, la période des Fêtes sera cruciale pour les éleveurs. En effet, 75% des ventes de foie-gras aux particuliers se font pendant cette période. "Face à vous il y a 500 canards, c’est mon dernier lot, qui me permettra de finir la saison", explique Julien Rouby, éleveur de canards à Milhac-D’Auberoche (Dordogne), aux journalistes de France Télévisions. Cet éleveur écoule essentiellement ses produits en vente directe et a perdu cette année 10% de son chiffre d’affaires. Pour d’autres, Noël ne sauvera pas la saison. Fabien Prudhomme a l’habitude de vendre durant les cérémonies et réceptions. En cette fin d’année, il n’a plus d’activité traiteur et sa cuisine est vide. "Ça fait mal au coeur", reconnaît le producteur.

Le JT

Les autres sujets du JT