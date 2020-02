VIDEO. Elle devait améliorer les revenus des agriculteurs... La loi EGalim aurait-elle surtout profité à la grande distribution ?

Enfin, les agriculteurs, notamment les producteurs de lait, s'étaient sentis entendus par le gouvernement... C'était il y a dix-huit mois : lors de l'adoption de la loi EGalim, qui devait leur garantir une rémunération au juste prix. En encadrant les promotions dans la grande distribution, la loi a bel et bien permis de récupérer plus d'un milliard et demi d'euros. Mais où est passé l'argent ? Un extrait de "Complément d'enquête".