Le journaliste Edouard Bergeon donne la parole à plusieurs générations d'agricultrices, alors que les femmes ont longtemps été invisibilisées dans la profession.

Claire a 28 ans et elle est agricultrice. Elle est enceinte de son troisième enfant et gère 220 vaches laitières dans la Manche. Et si c'était un rêve d'enfant, la jeune femme, fille d'exploitants agricoles, a pris le temps de réfléchir avant de se lancer dans ce métier, "par choix et pas parce que j'ai des parents agriculteurs".

"J'ai voulu me laisser le temps de la réflexion, savoir si je voulais faire ce métier ou pas. Je savais ce que cela impliquait (...) C'est super beau comme métier, mais il y a aussi des inconvénients. J’ai mûrement réfléchi." Claire Gervais, éleveuse dans le documentaire "Femmes de la terre"

Associée à ses parents et son frère, elle fait ferme à part avec son époux. "Mon mari est aussi agriculteur de son côté, raconte-t-elle. Moi j'avais mon troupeau, je ne me voyais pas partir ailleurs parce que c'est mon mari. J'aime bien ma forme d'indépendance (...) Il y a des avantages à ça. On s'est mariés, mais pas nos fermes."

Avant la génération de Claire, les agricultrices ont longtemps semblé invisibles. Des travailleuses de l'ombre dont les tâches à la ferme n'étaient ni reconnues ni salariées. Elles étaient vues comme des femmes de paysans sans profession, considérées au mieux comme des aidantes familiales, et n'avaient aucun droit sur l'exploitation agricole, alors qu'elles jouaient souvent un rôle crucial dans son fonctionnement.

Dans son documentaire Femmes de la terre, Edouard Bergeon donne la parole à plusieurs générations d'agricultrices. Le film, suivi d'un débat, raconte, à travers de nombreux témoignages et des images d'archives historiques, le combat de générations de paysannes pour obtenir des droits et des revenus. Une reconnaissance arrachée de haute lutte par des femmes qui pilotent désormais des organisations syndicales, des coopératives ou des chambres d'agriculture et qui permet aux agricultrices d'aujourd'hui de pouvoir vivre plus sereinement de leur métier et changer leur image.

Le documentaire Femmes de la terre, réalisé par Edouard Bergeon est diffusé le 27 février à 21h10 sur France 2 et sur la plateforme france.tv.