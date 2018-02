Négociations avec les distributeurs : une cinquantaine d'agriculteurs investissent le siège d'E.Leclerc

Les agriculteurs et les éleveurs reprochent aux entreprises de grande distribution de ne pas respecter leurs engagements pris lors de la signature d'une charte de bonne conduite en novembre 2017.

Ils mettent la pression. Une cinquantaine d'agriculteurs ont investi, lundi 26 février, le siège social de E.Leclerc à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne). Les manifestants ont lâché des pigeons, une action visant à peser dans la dernière ligne droite des négociations commerciales annuelles avec la grande distribution, qui s'achèvent jeudi.

visite en cours du siege social du leclerc et lâcher de pigeons à la veille de la fin des négociations commerciales #onnestpasdespigeons pic.twitter.com/pO4ol6Yq0T — Emmanuelle Henry (@EHenryfdsea49) 26 février 2018

Les membres des Jeunes agriculteurs (JA) et de la FNSEA de Bretagne et des Pays-de-la-Loire se sont introduits dans le hall du siège d'E.Leclerc en scandant "On veut vivre de notre métier" et "On n'est pas des pigeons", tout en lâchant une petite dizaine d'oiseaux à l'intérieur du bâtiment. Clément Traineau, un agriculteur de 32 ans installé dans le Maine-et-Loire, a expliqué à l'AFP qu'il vendait aux distributeurs son kilo de viande 3,5 euros, alors qu'il lui coûte 5,1 euros à produire.

Les Jeunes Agriculteurs forcent la porte du siège social de Leclerc pour réclamer des tarifs plus justes pic.twitter.com/bHJYNdJFMj — Maud Descamps (@Modomodo) 26 février 2018

Leclerc, "c'est le pire"

Trois responsables ont été reçus par la direction. Les agriculteurs ont dit avoir commencé par E.Leclerc car "c'est le pire, celui qui tire le plus les prix vers le bas", mais ils comptent mener des actions contre d'autres sièges de distributeurs en région parisienne dans la journée. Les agriculteurs de l'Ouest ont organisé diverses actions – blocage de magasins, détritus déversés en Bretagne et dans les Pays de la Loire depuis début février – en marge de leurs négociations avec la grande distribution et les industriels.

Ils entendent rappeler à leurs interlocuteurs les engagements pris lors de la signature d'une charte de bonne conduite. Cette charte a été signée le 14 novembre entre représentants des agriculteurs, de l'industrie agroalimentaire et de la distribution pour permettre une meilleure répartition de la valeur entre les acteurs de la chaîne et arrêter la guerre des prix, en attendant le projet de loi issu des états généraux de l'agriculture.