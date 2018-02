L'instant détox : faut-il taxer la viande ?

L'élevage de bétail représente 14% des émissions de gaz à effet de serre. Mais en 2050, il représentera 73%. Un chiffre qui donne le vertige. La taxe soda existe depuis 2013 en France. Par souci environnemental, faudrait-il instaurer une taxe sur la viande ? "Quand même pas non ! Déjà on est retraités, alors s’il faut payer son steak plus cher, je ne sais pas où on va !", s'insurge une retraitée faisant la queue chez le boucher. Pour cet autre client rencontré sur le marché, "il faut trouver un autre moyen que l'aspect financier pour régler ce problème".

"On surproduit et on surconsomme"

"Il faudrait trouver une solution pour les agriculteurs qui produisent de la viande, donc il faudrait déjà en amont essayer de trouver un débouché pour tous ces gens, aussi bien les bouchers que tous les intermédiaires de la viande", poursuit l'homme interrogé. Pour ce boucher, "il faut tout arrêter alors, à ce moment-là", rappelant qu'"une pomme est traitée en moyenne 25 fois". Mais Suzanne Dalle de Greenpeace, tient à nuancer : "Dès le départ, on ne dit pas arrêtons de manger de la viande, ce n'est pas notre discours. Ce qu'on dit, c'est qu'aujourd'hui, on surproduit et on surconsomme. Et ce qu'il faut, c'est qu'on change de modèle, qu'on aille vers un modèle respectueux de l'environnement." Et d'ajouter : "On est pour cette taxe, mais c'est un instrument parmi d'autres, il ne faut pas que ce soit l'unique instrument".

