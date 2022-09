Inflation : les éleveurs laitiers s'inquiètent de l'augmentation de leurs coûts de production

C. Becqwort, S. Lanson, O. Poncelet, D. Sébastien, T. Germain, C. Apiou

Malgré des revenus en augmentation, les éleveurs laitiers sont mécontents et s'inquiètent. La filière laitière appelle les grandes surfaces à augmenter leurs prix de vente.

Sous les pieds de Daniel Piegay, éleveur laitier à Saint-Martin-en-Haut (Rhône), le sol. Ses vaches n'ont pas grand-chose à brouter cet été, et il est contraint de puiser dans les stocks de l'hiver - un des nombreux facteurs de l'augmentation des coûts de production de son lait. "Si je prends le cas de l'engrais, l'année dernière, je l'ai acheté 340 euros la tonne, en ce moment il est à 900 euros", témoigne-t-il. Une augmentation qui ne s'est pas retranscrite sur les prix du lait.

La hausse des prix ne compense pas les pertes

Avec l'explosion des coûts des carburants et de l'énergie, le prix de sa tonne de lait a augmenté de 90 euros depuis avril. Une hausse insuffisante aux yeux de l'éleveur. "Il faut encore au moins 15%, voire 20% d'augmentation, pour que nous, on puisse continuer à se payer", réclame-t-il. Les éleveurs réclament par ailleurs qu'une plus forte proportion du litre de lait leur revienne. Cette proportion est aujourd'hui de 34%.