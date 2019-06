Corrèze : au cœur de la délicate cueillette des framboises

Une récolte fragile. À Juillac (Corrèze), un duo de producteurs s'est associé pour cultiver une framboise haut de gamme, fragile et délicate à récolter. La cueillette se fait à deux mains, pour toucher le moins possible le fruit. "C'est une variété assez ancienne que nous produisons qui s'appelle Tulameen. Gustativement, elle est reconnue pour être la meilleure. Mais malheureusement c'est une variété très fragile", détaille Sophie Ponson, productrice.

Un fruit qui n'a pas de temps à perdre

45 personnes s'activent pour récolter 1 200 kg de framboises chaque jour. Plus de 9 000 barquettes sont remplies une à une."C'est une course contre la montre. Tout ce qui est ramassé dans la journée est expédié le soir pour se retrouver le lendemain chez un grossiste et si possible proposer aux consommateurs le lendemain", détaille le producteur Gérard Boissieras. Pour garder toute sa qualité gustative, la framboise doit être consommée au maximum trois jours après la récolte.

Le JT

Les autres sujets du JT