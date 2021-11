Consommation : vers une pénurie de légumes verts au printemps prochain ?

La France pourrait bientôt manquer de légumes en conserves et surgelés. Les industriels du secteur se montrent particulièrement inquiets pour les petits pois et les haricots verts.

Et si les consommateurs de petits pois et de haricots verts surgelés et en conserves en étaient privés au printemps prochain ? C'est ce que redoutent les producteurs. Dans une usine de transformation, 400 salariés sont en plein conditionnement de haricots verts surgelés. Ici, 25 000 tonnes de haricots verts et 12 000 de petits pois sont produites chaque année.

Les agriculteurs préfèrent le blé

Les Français consomment plus de légumes verts depuis les confinements. Mauvaise nouvelle : en 2021, la mauvaise météo et les récoltes décevantes inquiètent les industriels. "Nous n'avons pas la possibilité de produire de nouveaux haricots verts avant la campagne de 2022, qui commencera au mois de juin. Il va falloir que l'on vive avec les stocks que nous avons aujourd'hui dans nos congélateurs", confie Olivier Morel, directeur général de Gelacri.

Les légumes verts pourraient également manquer car de plus en plus d'agriculteurs s'en détournent. Certains préfèrent cultiver davantage de blé, dont le cours flambe. Au printemps prochain, il pourrait manquer 5% de haricots verts et jusque 10% de petits pois pour les conserves et surgelés.