Consommation : le 100% bio est-il possible ?

Le 100% bio est-il possible ? "Non, c'est impossible aujourd'hui de nourrir les 67 millions de Français avec du bio, plusieurs études le disent", avance Margaux Manière sur le plateau de France 2. Pourquoi ? "Il faut environ 4 000 m² pour nourrir un Français ; si l'on passait au bio sans changer d'alimentation, il faudrait 1 000 m² de plus, soit près de 7 millions d'hectares que nous n'avons pas".

+13,6% de producteurs bio en un an

"Il faudrait donc un changement radical, poursuit la journaliste, manger moins de viande, moins de lait, moins de fromage, et plus de céréales et de fruits et légumes, des productions qui occupent moins de surface." Le marché bio est-il toujours limité, ou au contraire, est-ce qu'il explose ? "Les deux sont vrais : le bio, ça ne représentait encore l'an dernier que 8,3% des exploitations françaises, c'est donc encore peu, mais il y a incontestablement une vague verte : 36 664 producteurs l'an dernier, soit +13,6% en un an." Le marché dépasse aujourd'hui les 8 milliards d'euros. Les achats en grande et moyenne surface ont progressé de plus de 20% en un an.

Le JT

Les autres sujets du JT