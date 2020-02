Consommation : faut-il instaurer une taxe sur la viande ?

Taxer la viande pour sauver la planète. Sur un marché parisien, les consommateurs ne sont pas franchement pour. "Pénaliser par le prix, je trouve ça ridicule", explique une cliente. Augmenter le prix de la viande pour compenser ce qu'elle coûte à l'environnement, c'est l'idée de plusieurs ONG néerlandaises. Elles réclament au Parlement européen une taxe de 25%.

Une taxe qui pourrait rapporter plus de 30 milliards d'euros

"Ce serait le vrai prix si vous pensez à tous les dommages collatéraux sur l'environnement que cause l'industrie de la viande. Il faut que quelqu'un paie. Les émissions de CO2 coûtent cher", déplore Jeroom Remmers, membre de l'ONG Tapp Coalition. Car produire de la viande pollue, surtout la viande rouge. Un kilo de bœuf représente 35,8 kilos de CO2, alors qu'un kilo de poulet représente seulement 6 kilos de CO2 et un kilo de pois produit moins d'un kilo de CO2. Les bouchers en ont assez de voir leur filière pointée du doigt. Cette taxe ferait baisser la consommation de viande et rapporterait 32 milliards d'euros par an.

