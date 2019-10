Consommation : des agricultrices vont au supermarché contrôler l'origine des produits

C'est une opération coup-de-poing menée par des agricultrices à Abbeville, dans la Somme. Elles sont allées en grande surface afin de contrôler les étiquettes et voir si les origines des produits étaient bien indiquées. Le but : promouvoir le "made in France" auprès des consommateurs. Elles souhaitent pointer les nombreux produits venant de l'étranger et qui ne respectent pas les normes françaises, parfois plus contraignantes.

Des étiquettes sur les produits

Au gré des rayons, elles ont distribué les bons et les mauvais points avec des étiquettes colorées. En rouge, il est écrit "je ne sais pas d'où ça vient" lorsque l'origine des produits n'est pas claire. En vert, on peut lire, "je sais d'où ça vient" lorsque l'origine des produits est claire. Si certains clients du supermarché ne regardent que le prix, d'autres font la démarche de privilégier les produits français autant que possible.

