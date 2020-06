Confinement : le boom des produits bio

Venir au grand air, à Beynes (Yvelines), à la rencontre des producteurs dans leurs champs, les Français ont privilégié les circuits courts et bio durant le confinement. A-t-il fallu planter plus ? "On a planté 30 % de plus, comme la salade. Je suis en train de la couper, une belle Feuille de chêne, toute fraîche de ce matin", explique Pascal Camelot, producteur bio à Beynes.

Des produits de saison

Avec le déconfinement, est-ce que les clients continuent de venir ? "Pour l’instant ils continuent et comme ils veulent des produits de saison, des bons produits", explique Pascal Camelot. Qu’est-ce qui les à fait venir ? "Par rapport au Covid-19, il fallait acheter principalement des produits locaux et voilà cela à amplifier la vente", précise Pascal Camelot. Selon une étude neuf Français sur dix envisagent de continuer à s’approvisionner chez des producteurs bio et locaux.

