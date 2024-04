Colère des agriculteurs : le Parlement européen adopte une révision de la PAC, qui assouplit les règles environnementales

Le Parlement européen a approuvé, mercredi 24 avril, une révision de la Politique agricole commune (PAC) afin d'apaiser la colère du secteur. Ces mesures, votées dans le cadre d'une procédure d'urgence, ont été approuvées à une large majorité (425 votes pour, 130 contre et 33 abstentions) lors de la toute dernière session plénière du Parlement, à quelques semaines des élections de juin.

Au grand dam des ONG écologistes, la Commission européenne avait proposé mi-mars d'assouplir, voire de supprimer une partie des critères environnementaux que la nouvelle PAC imposait depuis 2023 aux exploitations. Ces révisions législatives, réclamées par les Vingt-Sept après les manifestations du monde agricole, avaient été entérinées par les Etats membres sans changement substantiel.

Un texte critiqué par les écologistes

Les eurodéputés ont approuvé le texte, qui supprime complètement l'obligation de laisser au moins 4% des terres arables en jachères ou surfaces non-productives (haies, bosquets, mares...), très critiquée par les organisations agricoles. L'obligation de rotation des cultures pourra être remplacée par une simple "diversification". En cas d'épisodes climatiques extrêmes, des dérogations sont possibles pour éviter des pénalités, et les exploitations de moins de 10 hectares seront exemptées de contrôles et de sanctions liés aux règles environnementales.

A l'issue du vote, le ministre français de l'Agriculture a salué sur X "une étape importante et très attendue par les agriculteurs français et européens", soulignant que la Paris avait été "à la pointe du combat pour la simplification des règles européennes". "Cette initiative sape les stratégies de l'UE en matière de climat, de biodiversité et de protection des sols", a en revanche déploré l'eurodéputé écologiste Benoît Biteau. Dans un communiqué, il a souligné qu'"aucune mesure significative n'[était] envisagée pour améliorer les revenus des agriculteurs et agricultrices". Après son approbation formelle par le Conseil européen, la loi sera publiée au Journal officiel de l'UE et entrera immédiatement en vigueur.