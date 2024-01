Colère des agriculteurs : la secrétaire générale de la CFDT, Marylise Léon, "pas convaincue que les normes environnementales soient la cause de tous leurs malheurs"

La mobilisation des agriculteurs se poursuit partout en France lundi 22 janvier, à quelques heures d'une réunion en fin de journée entre le Premier ministre, Gabriel Attal et des représentants de la FNSEA et des Jeunes agriculteurs à Matignon. Ils dénoncent des garanties d'un prix juste, et dénoncent la concurrence internationale et la multiplication des normes environnementales. "Je ne suis pas convaincue que les normes environnementales soient la cause de tous leurs malheurs", explique la secrétaire générale de la CFDT Marylise Léon, tout en assurant "comprendre le désarroi" des agriculteurs.

"Je comprends que quand on est agriculteur ou agricultrice, qu'on ne puisse pas vivre dignement de son travail, ça mette les gens en colère", assure Marylise Léon. Elle dit comprendre aussi "leur désarroi face à un certain nombre d'éléments auxquels ils doivent faire face". Néanmoins, poursuit-elle, "je ne suis pas convaincue non plus que les normes, notamment environnementales, soient la cause de tous leurs malheurs."

Garder "le cap de cette transition écologique"

Ces normes font "partie des problèmes" auxquels ils font face, mais pour la secrétaire générale de la CFDT, "prudence", car supprimer ces obstacles ne permettrait pas de répondre "complètement à tous leurs besoins". Par ailleurs, "il ne faut pas perdre le cap, le besoin que l'on a d'aller vers une transition écologique juste. Donc, ce qu'il faut réussir, c'est la transformation du modèle de l'agroalimentaire, de l'agriculture vers un meilleur respect de l'environnement".

Alors que Gabriel Attal reçoit à 18 heures les deux principaux syndicats d'agriculteurs, Marylise Léon appelle le Premier ministre à "être à l'écoute" tout en gardant "le cap de cette transition écologique". Le changement du modèle agricole est un véritable "défi" pour l'avenir selon elle : "S'il n'y a pas d'accompagnement, ce sera l'un ou l'autre, c'est-à-dire une transition écologique au détriment du social ou le maintien de l'existant et on ne fera jamais cette transformation."