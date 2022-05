Climat : quelles solutions mettent en place les agriculteurs pour affronter la sécheresse ?

Vincent Marchesseau a semé son blé en octobre dernier, dans le Maine-et-Loire. Un hiver sans pluie puis un printemps aride menacent sa future récolte. "On voit que le blé n'est pas très épais. Il a souffert de la sécheresse, déjà, du printemps", explique-t-il. Moins de 150 mm de pluie seraient selon lui tombés, depuis le mois de janvier, sur ses parcelles. Et les prévisions ne sont pas bonnes : du 9 au 18 mai, toute la moitié nord de la France devrait être touchée par la sécheresse.

Diversifier les cultures

Vincent Marchesseau n'a qu'une solution : irriguer ses champs. Le préfet a toutefois imposé des restrictions, et n'autorise l'arrosage que de 20 heures à 10 heures du matin. "On ne sait pas où on va, et si la période estivale est comme habituellement assez sèche dans notre région, on part sur une année difficile", explique-t-il. Pour affronter la situation, il a décidé de se diversifier et a planté une autre céréale, moins gourmande en eau. Dans les Deux-Sèvres, une retenue d'eau de 200 000 m3 a été mise en service au début du mois de mai, après avoir été remplie de janvier à mars grâce au pompage des nappes phréatiques.