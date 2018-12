Circuit court : des fermes s'installent dans les parkings

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Les fruits et légumes parcourent en moyenne plus de 600 kilomètres pour arriver dans les assiettes des Parisiens. Pour y remédier, certains ont eu l'idée de mettre en place un circuit court en créant une ferme dans un parking. La première ferme urbaine est installée dans le nord de la capitale, dans une ancienne cité HLM. "À Paris, 40% des surfaces souterraines sont inoccupées", rappelle Théo Champagnat, le dirigeant de La Caverne, la première ferme urbaine de Paris.

Des produits qui respectent les termes de l'agriculture biologique

L'entrepreneur a eu l'idée de réutiliser les espaces vides pour cultiver des champignons et des endives. Pour cultive les champignons, il a du créé un brouillard artificiel qui charge l'air d'humidité. Il en produit plusieurs centaines de kilos par an. Sur un terreau favorable, la récolte pousse en quatre ou cinq jours. De quoi avoir des récoltes quotidiennes. De plus, la ferme produit 1 à 2 tonnes d'endives par semaine, tout en respectant les termes de l'agriculture biologique. Si les prix sont légèrement supérieurs à ceux pratiqués par l'agriculture bio, les particuliers et les professionnels, amateurs de produits frais, en redemandent.

