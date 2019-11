Chine : Emmanuel Macron parle business et inaugure le centre Pompidou de Shanghai

Xi Jinping a promis comme d'habitude d'ouvrir son marché. Emmanuel Macron a choisi de prendre au mot ses promesses tout en maniant le chaud et le froid. La Chine et la France sont à la fois des partenaires et des concurrents. La France ne se veut ni naïve ni hostile. Après la foire aux importations de Shanghai, le président français inaugure mardi 5 novembre l'antenne du centre Pompidou en présence de plusieurs stars : Guillaume Canet, Jean-Michel Jarre et sa compagne, l'actrice chinoise Gong Li. Il déjeunera ensuite avec des artistes chinois.

Accord sur les IGP

Puis direction Pékin pour la signature de l'accord UE-Chine pour labelliser cent indications géographiques protégées comme le piment d'Espelette ou la volaille de Loué, manière de dissuader les Chinois de pratiquer la contrefaçon.

Le JT

Les autres sujets du JT