Champagne : Bertrand vendange depuis 40 ans pour la Maison Dupuis-Maurois

Dans les vignes, Laura et Bertrand font équipe. Face à face, un vendangeur expérimenté et une débutante. "Elle suit bien le mouvement, et je ne suis pas obligé d’aller de son côté", commente Bertrand Richard. Et en matière de coupe, Bertrand s’y connaît. Voilà 40 ans qu’il vendange pour la Maison Dupuis-Maurois, au sud-est de Reims (Marne). Malgré quelques entailles aux mains, il est de retour chaque année. "Je prends des vacances exprès pour faire les vendanges. Avec l’ambiance, on a l’impression d’être en vacances", déclare-t-il.

Tous les vendangeurs restent manger et dormir sur place

Le reste de l’année, Bertrand est conducteur de poids lourds. Ici, il aime le travail en plein air, dans cette exploitation familiale qu’il arpente depuis toujours. Une fois la matinée bouclée, il reste manger et dormir sur place, comme les autres vendangeurs. Un service que peu de propriétaires proposent encore. Au moment de passer à table, installé en bout de table, Bertrand fait office de patriarche. Désormais, tous espèrent qu’il signera l’année prochaine pour une 41ème année.