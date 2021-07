Planète influenceurs. Clarissa Rankin, conductrice de poids-lourds qui se bat contre les préjugés

Clarissa Rankin, chauffeur routier aux Etats-Unis. (CLARISSA RANKIN)

Dans un grand éclat de rire, Clarissa Rankin se présente au téléphone : "Je suis l’une des plus grandes influenceuses au monde à exercer la profession de chauffeur routier !" La jeune femme a 34 ans. Elle est originaire de Charlotte, en Caroline du Nord. Elle conduit des poids-lourds depuis 2017 et elle adore ce métier : "J’aime faire la route ! J’aime transporter des marchandises de la côte Est à la côte Ouest des États-Unis, partout où j'ai envie d’aller ! Au volant, je me sens comme une super héroïne qui apporte des biens et des services aux gens. Mais attention, tout en restant sexy !"

Sur le réseau social TikTok, Clarissa est devenue une star. Elle a dépassé la barre du million de followers. Ses vidéos sont drôles. Elle y apparaît hyper féminine, les cheveux teints en bleu ou parfois en rose. Clarissa se bat contre les stéréotypes : "Il n’y a pas beaucoup de femmes par ici qui font ce métier. Donc je veux montrer au monde que nous sommes capables de bosser dans ce secteur et qu’on peut le faire en restant jolies, séduisantes, classes ! Tout ça dans un monde très masculin et en conduisant un gros camion ! Donc, j’ai décidé de médiatiser mon quotidien, de le raconter, un peu comme dans une émission de téléréalité mais sur les réseaux sociaux. Et ainsi, le monde entier sait qu’on peut faire cela. Mais encore une fois en étant beaucoup plus mignonnes que les hommes !"

Aux États-Unis, moins de 10% des chauffeurs routiers sont des femmes. Et Clarissa est heureuse que son message passe sur les réseaux sociaux... ou sur franceinfo. Dans l’une de ses dernières vidéos, et toujours dans un éclat de rire, elle s’adresse à ses followers : "Devinez quoi ? Je viens de faire une interview avec la France ! Soyez fières, dites le haut et fort ! C’est ça, baby, la vie des chauffeurs routiers !"