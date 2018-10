Carburants : le bioéthanol, LA solution ?

À un peu plus de 70 centimes le litre, le bioéthanol a de quoi s'attirer les convoitises des automobilistes qui voient le prix de l'essence et du diesel augmenter constamment. D'autant plus qu'un petit boîtier pour convertir son moteur essence, autorisé depuis décembre, peut désormais être installé. L'installation doit toutefois être réalisée par un professionnel. Avec l'achat du kit, le coût varie entre 790 et 1 500 euros selon les modèles.

Moins taxé par l'État

Si les betteraviers veulent y croire, les écologistes sont quant à eux plus nuancés. "Nous sommes réticents au fait qu'on utilise des cultures vivrières pour produire de l'énergie", confie Raymond Lang, de France nature environnement (FNE). Aujourd'hui, sur les 9 000 stations-service 1 058 disposent d'une pompe réservée à l'éthanol, un carburant moins taxé par l'État, car moins polluant que les autres.