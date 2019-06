Canicule : les agriculteurs luttent contre la hausse des températures

33°C à l'extérieur et pas loin de 40°C à l'intérieur des serres. L'atmosphère est étouffante, mais il n'y a pas le choix, c'est la pleine période de cueillette des framboises. Une partie de la matinée est consacrée à blanchir le plastique transparent des serres. Il s'agit de recouvrir d'immenses surfaces avec un liquide à base de chaux pour atténuer les effets du soleil. "Sans le blanchiment, les fruits brulent et la plante souffre", explique Isabelle Drillard, ouvrière agricole.

Les vaches limousines en souffrance

Un peu plus loin, des ouvriers venus de Pologne affrontent ce premier jour de fournaise. Ils sont là pour un mois de ramassage des cerises. Des nouveaux horaires, 6h-13h, ont été adoptés pour ménager la main d'oeuvre, mais aussi pour protéger le fruit qui pourrait souffrir de la chaleur. Les vaches limousines non plus ne sont pas adeptes des fortes températures. La principale préoccupation pour les éleveurs est donc l'alimentation en eau.

Le JT

Les autres sujets du JT