Brexit : l'inquiétude des pêcheurs normands

Dans le premier port de pêche normand, à Port-en-Bessin (Calvados), l'horizon pourrait bien s'assombrir. Les pêcheurs redoutent les conséquences du Brexit. Dans le cadre de l'Union européenne, les eaux étaient partagées. Les pêcheurs français pouvaient travailler près des côtes britanniques. Avec le Brexit, le Royaume-Uni pourrait reprendre le contrôle de ses eaux et mettre en place des quotas. C'est ce qui inquiète les pêcheurs français. 20 % de la pêche française se fait dans la partie britannique, et même 80 % du tonnage dans certains ports.

Les négociations s'annoncent mouvementées

La partie est-elle perdue d'avance ? Pas forcément. Le Royaume-Uni est aussi très dépendant du marché européen. Les marins britanniques exportent une grande partie de leur pêche et certains plaident pour une sortie de l'Union plus nuancée et une définition des quotas plus équilibrée. Les négociations s'annoncent mouvementées, mais le gouvernement français a prévenu, la pêche française ne sera pas la variable d'ajustement du Brexit, elle sera traitée avec les autres sujets et tous les partenaires européens.

Le JT

Les autres sujets du JT