Brexit : un an après, le doute s'installe chez les Britanniques

Conséquence du Brexit, les Britanniques vont changer de passeport et retrouver des papiers aux couleurs d'antan. "Pour les partisans du Brexit, c'est une grande victoire, un symbole très fort. De l'autre côté, pour leurs adversaires, cette annonce a été beaucoup raillée", rapporte le journaliste Loïc de La Mornais en direct de Londres (Royaume-Uni), qui constate par ailleurs que les Britanniques commencent un petit peu à changer d'opinion sur le Brexit.

Un mauvais choix

Dans la ville qui avait le plus voté pour Brexit lors du référendum, Boston (Royaume-Uni), les hanitants ont un discours un petit peu différent. Il y a un an, ils étaient confiants et pressés d'en finir. "Avec la tournure que ça prend, maintenant je regrette", confie une femme pourtant pro-Brexit il y a 12 mois. Et d'ajouter : "Si je devais revoter aujourd'hui, je choisirais de rester dans l'Union européenne." En un an, les courbes des sondages se sont inversées. La toute dernière enquête montre qu'une majorité de Britanniques pense que le Brexit était un mauvais choix.

Le JT

Les autres sujets du JT