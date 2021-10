Bourgogne : les couleurs de l'automne ravivent le paysage

Feuille rose, dorée ou carmin. Dans les vignes du Mâconnais, les vendanges sont terminées et l'automne brille de tous ses feux. Ce spectacle éphémère est dominé par la roche de Vergisson. En ce moment, de nombreux promeneurs y affluent. "C'est une saison très agréable. Il ne fait pas trop chaud, ni trop froid. Il faut bien se couvrir le matin, on rigole ensemble, on boit un petit coup", témoignent deux marcheurs lyonnais.



Le rouge, la couleur de l'automne

Au sommet de la roche de Solutré c'est l'heure du casse-croute avec un petit coup de rouge, une couleur en raccord avec les couleurs de l'endroit. Dans le village de Vergisson, en Bourgogne, Martine Barraud, une viticultrice, s'occupe de ses vignes et vient les préparer pour la taille de fin novembre. "Les belles journées comme ça, il faut en profiter pour aller dehors" raconte Martine Barraud.