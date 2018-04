Biodynamie : un marché en développement

La biodynamie se développe. Vieux de 30 ans en France, ce système de production agricole n'utilise ni engrais ni pesticide et repose sur l'application de gestes précis. Il peut paraître risqué. Convertir sa terre entraîne en effet une chute de rendement d'environ 20% lors des trois premières années si l'on souhaite être certifié en biodynamie et un surcoût de main d’œuvre de 50%.

Un marché porteur chez les jeunes

La biodynamie permet de cibler un marché haut de gamme. Certains agriculteurs revendiquent ainsi de réaliser "un travail d'excellence au quotidien". Les produits sont souvent vendus plus cher. Ils séduisent à l'export, notamment les champagnes. Si les producteurs de vin en biodynamie sont encore sur un marché de niche, leur mode de production séduit de plus en plus. Il touche ainsi un public jeune, soucieux de préserver l'environnement.

Le JT

Les autres sujets du JT