Biodiversité : les haies sont de retour dans les campagnes

Le gouvernement vient de lancer un plan pour replanter 7 000 kilomètres de haies en deux ans afin de sauvegarder la biodiversité. Noisetiers, aubépines, arbustes entremêlés... Des haies comme autrefois reprennent racine à Trédaniel (Côtes-d'Armor), dans la campagne bretonne. Depuis plus de dix ans, Madeleine Valo, agricultrice, a replanté ces haies sur les terres appartenant à ses parents. Elle est persuadée de leurs bienfaits. "Les haies limitent l'érosion, ça apporte de la flore, de la faune, plein de petits insectes qui sont utiles", explique-t-elle.

Des insectes et des oiseaux de retour

Thierry Guéhenneuc, technicien agronome, a accompagné Madeleine Valo dans son projet. Il aide les agriculteurs à reboiser leurs parcelles au sein du collectif Terres et Bocages. Il y a 50 ans, partout en France, les haies étaient peu à peu détruites au nom de la productivité agricole. Il fallait alors arracher les arbres pour laisser place à la mécanisation. Aujourd'hui, le retour des haies dans le paysage français devrait notamment signer le retour de plus grandes populations d'insectes et d'oiseaux dans les campagnes.

