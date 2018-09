Bataille de la coquille Saint-Jacques : l'accord entre Français et Britanniques tombe à l'eau

Les pêcheurs des deux côtés de la Manche n'ont pas réussi à tomber d'accord, lors des négociations sur les périodes de pêche.

L'accord a coulé. Les pêcheurs français ont quitté la table des négociations, mercredi 12 septembre, au sujet de la pêche de la coquille Saint-Jacques, objet de tensions avec les pêcheurs britanniques. "On leur a fait une proposition hier soir qui nous semblait déjà plus plus qu'honnête", a déclaré à l'AFP Hubert Carré, responsable du comité national des pêches. Mais les Britanniques ont présenté des "exigences exorbitantes", selon le comité.

Les discussions ont échoué sur les bateaux de moins de quinze mètres, principale pomme de discorde entre les deux rives de la Manche. Les pêcheurs normands n'ont le droit de pêcher la coquille que du 1er octobre au 15 mai, pour tenter de préserver la ressource. Ils demandaient aux Britanniques, dont la pêche n'est pas réglementée dans le temps, de respecter le même calendrier au large des côtes françaises. Ils avaient proposé, en échange, la possibilité de capturer 50 tonnes de cabillaud et 25 tonnes de soles, dans différentes zones, a indiqué Hubert Carré.

L'accord précédent est caduc

Insuffisant pour les Britanniques. "Le point de blocage était la compensation", a déclaré de son côté Mike Park, responsable de l'association de pêcheurs écossais Scottish White Fish Producers Association. "Nous avons avancé des arguments très solides en faveur d'un niveau d'indemnisation. (...) Ils étaient d'accord dans une certaine mesure, mais ils ont finalement eu du mal à trouver les garanties nécessaires pour verser cette compensation", a-t-il affirmé.

Cette rupture des négociations rend caduc l'accord qui avait été trouvé à Londres pour les bateaux de plus de quinze mètres, a précisé Hubert Carré. Les pêcheurs s'étaient accordés pour renouveler un précédent accord, signé en 2017, qui oblige les Britanniques à respecter le même calendrier que les Français, mais ne concerne que les bateaux de plus de 15 mètres.