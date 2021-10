Baie de Somme : à la rencontre des éleveurs d'agneaux de prés-salés

C'est un territoire qui livre chaque saison des produits d'une richesse incommensurable : la Baie de Somme. Une terre nourricière dans laquelle les deux frères Régis et Denis Dupays. Depuis plusieurs générations, ils élèvent sur cette terre des agneaux de prés-salés. "C'est ça la renommée de l'agneau de la baie de Somme, c'est des prés-salés. C'est parce qu'il mange de l'herbe fine qui est baignée par la mer", explique Régis.



Des agneaux qui ne se nourrissent que de végétaux marins

Un agneau qui connaît un grand succès au cœur de la baie de Somme. Ces agneaux doivent pâturer au moins 75 jours sur l'estuaire et ne se nourrissent que de végétaux marins. Une particularité reconnue par une appellation d'origine protégée. "Dans un premier temps en 2007, on a repris globalement ce que nos parents faisaient. Cette vie de parcours et déplacement, d'alimentation et puis d'eau, car parfois, elles boivent de l'eau salée, et tout ça se retrouve dans l'assiette", raconte Denis Dupays.