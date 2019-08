Amazonie : l'Europe est-elle également responsable de la déforestation ?

Selon Emmanuel Macron, des vaches françaises sont en partie complices des feux en Amazonie. Car, elles sont nourries avec du soja brésilien, une des causes de la déforestation. Comment en est-on arrivé là ? Peut-on faire autrement ?

Peu d'alternatives au soja

Pour Frédéric, agriculteur, pas le choix. Il possède une centaine de vaches laitières. Dans leur nourriture "du soja importé de pays étrangers", et principalement du Brésil. Quand il a tenté de s'en passer, l'expérience a été un fiasco. Ses bêtes avaient moins de protéines. 20% de lait de production en moins et de la culpabilité en plus. "On ne peut pas s'en passer. Quand on sait qu'on rentre un camion qui fait 30 tonnes dans la cour, on s'est très bien qu'il n'a pas été produit par un claquement de doigts. On sait très bien que derrière ça, il y a eu beaucoup de déforestation", témoigne Frédéric Piquet, l'éleveur de vaches laitières.

