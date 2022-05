Alimentation : vers une pénurie de moutarde ?

En région parisienne, en Normandie, ou encore du côté de Lyon (Rhône), les rayons se vident et les magasins ont de plus en plus de difficulté à s'approvisionner en moutarde. Moins de produits et un prix en hausse : le prix du pot de moutarde a ainsi augmenté de 9,26 % sur un an. Et ce n'est peut-être pas fini.

Une longue période de disette

Pour comprendre cette hausse, direction la Bourgogne. La prochaine récolte de graines de moutarde y est attendue dans un mois environ, et, si elle s'annonce bonne, selon Fabrice Genin, producteur, elle ne fera pas oublier une longue période de disette. Une disette provoquée par des épisodes de gel, de sécheresse et des insectes ravageurs. Des producteurs se sont détournés de cette plante plus fragile et technique, lui préférant le tournesol ou le colza, dont les prix flambent. Dans une usine de fabrication, un tiers des graines viennent de France et le reste du Canada, qui est le premier exportateur mondial. Là-bas aussi, la récolte 2021 a été très mauvaise, en raison du dôme de chaleur. Pour l'heure, il n'est pas question de pénurie, à condition que les consommateurs ne fassent pas de stock.