Alimentation : une pénurie de légumes est-elle à prévoir en France ?

Dans le contexte de l'inflation que l'on connaît, il faut s'attendre à des hausses de prix des conserves et des surgelés, en particulier des légumes, car la sécheresse a impacté les cultures. En effet, les rendements ont chuté. Il existe même un risque de pénurie. À Merlevenez (Morbihan), Stéphane Le Goff est producteur de légumes. Dans l’un de ses champs, on retrouve des haricots, les derniers de la saison. Ce sont les seuls à avoir échappé à la sécheresse. En Bretagne, l’eau a manqué partout cet été. Des cultures entières ont dû être sacrifiées.

Des références de conserve pourraient disparaître

Le producteur a donc pris une décision radicale. Il ne plantera aucune carotte l’été prochain. À la place, il privilégiera une culture de blé, bien plus rentable. Ce choix de passer à la culture de céréales et moins de légumes est fait par de plus en plus de producteurs. Cette décision pourrait avoir des conséquences sur les emplois du secteur. Certaines références de conserve pourraient ainsi disparaître dès le printemps prochain.