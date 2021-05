Alimentation : les légumes surgelés sont-ils bons pour la santé ?

Les surgelés sont de plus en plus consommés : ils ont révolutionné nos habitudes de cuisine. Mais sont-ils aussi bons en matière de qualités nutritionnelles, que les légumes des étals des marchés ?

Ils sont un incontournable de la cuisine moderne : faciles à cuire, conservables pendant au moins plusieurs mois, les produits surgelés ont aujourd'hui le vent en poupe. Mais que valent-ils vraiment ? Dans une usine des Côtes d'Armor, on prépare actuellement des épinards surgelés. "Les légumes sont arrivés du champ il y a quelques heures, on a commencé par les contrôler", explique Régis Pennarun, directeur marketing et développement Gelagri. Les épinards sont ensuite blanchis : chauffés pendant peu de temps pour éliminer les bactéries avant d'être hachés. Ils sont ensuite redescendus à zéro degré : c'est l'étape du croutage. Intervient ensuite la surgélation.

Des produits parfois plus nutritifs

Mais quelle différence avec les produits frais ? Pour la nutritionniste Karine de la Rouère, quand la fraîcheur du produit ne peut être assurée, il faut privilégier le surgelé. "Il y a peu de pertes en vitamines oligo-éléments et en fibres, donc ça peut être des produits intéressants et peut être même des produits plus nutritifs que des produits comme ceux-là qui peuvent être longtemps sur les étals, consommés bien longtemps après la cueillette, où on a une perte justement en vitamines et oligo-éléments", explique-t-elle. Mais attention : les étiquettes de certains produits surgelés cachent des mauvaises surprises, comme des additifs.