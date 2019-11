Alimentation : le bio de plus en plus proposé dans la restauration collective

Une tendance encourageante. Depuis le 1er novembre, les cantines scolaires doivent servir un repas végétarien par semaine. Et les restaurants collectifs n'ont jamais été aussi nombreux à proposer du bio. En tête : les cantines scolaires qui sont 86% à proposer du bio aux enfants. Ensuite, la restauration au travail (58%) suivie par le secteur de la santé (hôpitaux, maisons de retraite...). 38% des établissements proposent du bio.

Encore du chemin à parcourir

D'ici 2022, la loi alimentation prévoit au moins 20% de produits bio dans la restauration collective. Comme le souligne Dorothée Lachaud, le chemin est encore loin. Aujourd'hui, le bio ne représente que 4,5% du marché de la restauration collective. On dénombre deux obstacles. "80% des établissements estiment que les produits bio sont plus chers donc engendre un surcout et puis un second problème la difficulté pour les cantines de définir quel fournisseur propose un produit bio ou en conversion vers le bio".

