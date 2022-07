Alimentation : la moitié des poulets consommés en France viennent de l’étranger

Les Français raffolent toujours autant de la viande de poulet. Pourtant, certains ne sont pas de bonne qualité et la moitié d’entre eux sont importés.

Qu’il soit dégusté dans les fast-food, acheté en grande distribution ou commandé chez le boucher, le poulet est une viande très prisée par les Français. "Je mange vraiment de tout en viande, mais surtout du poulet", affirme une consommatrice. Si certaines personnes expliquent s'assurer qu’ils sont labellisés, d’autres sont moins regardants sur la provenance de ces volailles. La consommation de poulet a augmenté de 47 % en une décennie.



Une production assez faible

Si la consommation a fortement augmenté en dix ans, la production a connu une croissance de seulement 8 %. "Ça nous fait à peu près 15-20 % en plus que d’habitude par rapport à ce qu’on faisait avant", explique une éleveuse de poulets bio. Pour élever plus de volailles, elle ne dispose cependant pas d’une main-d’œuvre suffisante pour pouvoir accroître son activité. Les importations ont donc augmenté pour faire face à ce manque de production. Ainsi, elles représentent 50 % des poulets consommés en France. La Belgique et la Pologne sont les principaux fournisseurs, mais d’autres pays, comme le Brésil, contribuent aussi à ces importations.